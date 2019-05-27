На «Скандинавии» самосвал упал на легковушку и засыпал её щебнем. И случилось чудо

На трассе «Скандинавия» днём 27 мая очевидцы наблюдают последствия двух впечатляющих аварий с грузовикам.

На повороте к селу Заходское (Выборгский район Ленобласти) опрокинулся самосвал со щебнем. Своим кузовом он накрыл легковой автомобиль и высыпал на него щебёнку, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, приезжала машина реанимации, но госпитализация никому не потребовалась.

По данным «Фонтанки», в этой аварии чудесным образом никто не пострадал. На фотографии видно водителя легковушки, стоящего рядом со своей машиной.







По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на место направлены представители подрядной организации, чтобы убрать щебень.

«Проезжали, видели, ГИБДД в работе. Второе ДТП недоезжая поворота на Солнечное», – пишет Надежда. Судя по фотографии, «Скания» пережила лобовое столкновение.

ДТП с гружёными самосвалами, как то, что на повороте к Заходскому, редко обходятся так легко. В марте в Москве грузовик с песком опрокинулся на такси. Водитель легковушки и его пассажир погибли. Момент ДТП попал на видео.

31 мая 2017 года на 6-м километре ЗСД грузовик подмял под себя и завалил песком легковушку с человеком внутри. Он погиб. Водителя осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года.

13 июля 2013 года в Новой Москве, под Подольском, груженный щебнем грузовик врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами. Погибли 18 человек.

А вот апрельское ДТП на улице Степана Разина, где грузовик уронил контейнер на легковушки и засыпал их металлом, тоже обошлось без серьёзных травм.