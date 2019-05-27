«Челябинскую Мару» приговорили за школьный террор. Угнанный Mercedes и сбитого гаишника ей простили

Старшеклассницу из Челябинска, которая на чужом Mercedes-Benz сбила инспектора ДПС, признали виновной в грабежах и вымогательстве. Наказать за травмированного полицейского не позволил юный возраст, за угон простила бабушка.

Как сообщает портал 74.ru, 27 мая Ленинский суд приговорил 16-летнюю девушку-подростка за грабёж и вымогательство к двум с половиной годам лишения свободы условно. Установлено, что она поджидала жертв рядом со школой, требовала деньги и отбирала драгоценности, которые потом сдавала в ломбард. Серьги и браслет стоили 12 тысяч рублей.

Из вымогательства и трёх эпизодов грабежа школьница признала два случая и возместила ущерб пострадавшим. Виновной в остальных эпизодах она себя не признала. Прокуратура просила для неё 3,5 года в воспитательной колонии.

Школьница из Челябинска получила славу местной Мары Багдасарян (знаменитой столичной стритрейсерши) в 15 лет, когда позаимствовала у бабушки Mercedes-Benz E-Class 200, сбила инспектора и безуспешно попыталась уйти от погони. После резонансной аварии за нетрезвое состояние дочери оштрафовали мать.

Сама девочка в силу возраста избежала ответственности за применение насилия в отношении полицейского. Дело об угоне прекратили по настоянию потерпевшей — бабушка примирилась с внучкой, пишет 74.ru.





