В Смольном одобрили проект соглашения с Морским фасадом по строительству грузового терминала

Правительство Петербурга одобрило проект постановления, которое предусматривает заключение соглашения с АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» о застройке земельного участка на Васильевском острове. Грузовой терминал построят за 3 года.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», проект был представлен на совещании членов правительства 27 мая. Речь идет об участке площадью почти 330 тыс. кв. м по адресу: Василеостровский район, берег Невской губы В.О., д.1, литера А. В бюджет перечислят порядка 10 млн рублей, инвестор должен будет после стройки передать городу часть нежилых помещений.

Срок строительства, как и действия соглашения о застройке, — 3 года. Проект предусматривает здание таможенного досмотра и оформления товаров для разгрузки и погрузки грузовиков, пересекающих госграницу, а также хозяйственный корпус. Объем инвестиций запланирован на уровне порядка 200 млн рублей.

«Фонтанка» подробно писала о проекте грузового терминала. Предполагалось, что прибывающие грузовики будут покидать Васильевский остров по запланированной развязке ЗСД у Шкиперского протока.





