При пуске с космодрома в «Союз» ударила молния

На космодроме Плесецк при запуске «Союза-2.1б» со спутником «Глонасс-М» в ракету-носитель ударила молния.

Как сообщает 27 мая «Газета.ру», примерно через 10 секунд от отрыва от земли электрический искровой разряд попал в ракету. Это не повлияло на пуск: спутник вышел на орбиту в расчетное время.

О том, что природное явление не стало помехой для запуска ГЛОНАССа, написал в «Твиттере» и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он поздравил командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, а также производителей оборудования – коллективы РКЦ «Прогресс» (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск). «Молния вам не помеха», – отметил чиновник, опубликовавший также видео.







Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019

Напомним, по свидетельствам пассажиров и кабинного экипажа, молния ударила и в самолет «Сухой Суперджет 100» компании «Аэрофлот», который вечером 5 мая летел из Москвы в Мурманск. На высоте 2700 метров произошел сбой в работе электронных блоков с переходом системы управления в режим «Direct mode»/«минимальный режим FCS» и отключением автопилота. При посадке вручную лайнер загорелся, погиб 41 человек.