«То, о чем должен думать настоящий мужчина». Единоросс из Кургана с помощью полуобнажённых снимков рассказал об «одиночестве интеллигентного человека»

Курганский единоросс снялся полуобнажённым в провокационной фотосессии. 50-летний депутат областной думы Олег Колташов опубликовал снимки в своём профиле Instagram. «Фонтанке» 27 мая он рассказал, что это был его первый опыт в качестве модели.

Народный избранник поставил под фото лаконичную подпись: «По мотивам «Новые стансы к Августе», а также поблагодарил фотографа, стилистов и визажистов. Одна из знакомых депутата в комментариях отметила, что «истинный смысл, очевидно, известен только узкому кругу лиц». Впрочем, читатели «Фонтанки» могут расширить аудиторию посвящённых.

«Фотосессия в таком формате у меня первая. Это идея моей хорошей знакомой. Хотелось обыграть серьезную проблему сегодняшнего времени — душевного одиночества современного интеллигентного человека», – пояснил Колташов.







Депутат добавил, что однопартийцы пока никак не отреагировали на итоги фотосессии, но пользователи Instagram, по его словам, остались в восторге. К слову, на одном из снимков читается явная отсылка к «Сотворению Адама» Микеланджело. Колташов заявил, что это случайность.

«Я это понял, когда фото уже было готово. Видимо, анатомически это очень комфортная поза. Плюс яблоко — символ брака, плодородия, женщины. Это то, о чем должен думать настоящий мужчина в сегодняшнее время девальвированных семейных ценностей», – рассказал депутат корреспонденту «Фонтанки».

Олегу Колташову — 50 лет. Он был избран в думу Зауралья от партии власти от 15-й Белозерской региональной группы (Белозерский, Варгашинский, Шатровский район). В облдуме входит в состав комитетов по бюджету, финансовой и налоговой политике и по экономической политике.