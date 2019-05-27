На станции Шиес противники мусорного полигона сошлись в схватке с ЧОПовцами под присмотром ОМОНа. Четверо пострадали

На станции Шиес в Архангельской области 27 мая в столкновении с ЧОПовцами пострадали четверо противников строительства мусорного полигона, которые пытались помешать разгрузке вагонов с песком. Ещё двое задержаны. Об этом «Фонтанке» сообщил активист из Урдомы.

Среди предварительных диагнозов пострадавших — черепно-мозговая травма, стенокардия и гипертонический криз, перелом пальца ноги, разбитая губа.

Утром, когда на площадку привезли стройматериалы, со стороны станции уже стояло полицейское оцепление с одним автозаком ОМОНа. По оценке нашего собеседника, на месте было 30 активистов и около 80 ЧОПовцев. Сотрудники охранного предприятия силой оттесняли протестующих, несколько человек бросили в канаву.







«Стояли в 100 метрах от станции на площадке, подошла толпа чопов и оцепила нас, затем как обычно начали толкать и растаскивать! [Активистку] Сану чопы скинули в канаву на брёвна! Кто-то позвал полицию, они пришли вместе с ОМОНом, никаких действий в нашу защиту не предпринимали, стояли за спинами ЧОПов. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты», – рассказывает одна из участниц потасовки в группе «Поморье — не помойка» (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Кроме того, в ходе столкновения задержали двоих – Радика Аднобаева и Алексея Бобрецова. В сопровождении ОМОНа их повезли в отделение полиции, предположительно в Яренск.

Активисты пытались воспрепятствовать разгрузке, ссылаясь на информацию о том, что котласская прокуратура подала иск к РЖД в Мещанский районный суд о признании незаконности разгрузки составов — станция Шиес для этого не предназначена.

По словам протестующих, ОМОН дежурит на станции с 1 мая. Ранее, 25 мая, активисты начали разбирать забор на территории стройки, но на его защиту приехали около 30 сотрудников полиции. Пожилому активисту Игорю Рябчикову, которому хотели вменить мелкое хулиганство за то, что он якобы выбил регистратор у охраны, стало плохо, и его увезла скорая. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, 15 мая правительство Москвы заявило, что подготовка к строительству мусорного полигона, куда планируют свозить отходы из столицы, будет приостановлена 15 июня. С 11 июня добраться до станции Шиес будет сложнее – с 11 июня РЖД не будет продавать билеты до неё на поезд Москва — Воркута.