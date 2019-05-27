На станции Шиес противники мусорного полигона сошлись в схватке с ЧОПовцами под присмотром ОМОНа. Четверо пострадали
На станции Шиес в Архангельской области 27 мая в столкновении с ЧОПовцами пострадали четверо противников строительства мусорного полигона, которые пытались помешать разгрузке вагонов с песком. Ещё двое задержаны. Об этом «Фонтанке» сообщил активист из Урдомы.
Среди предварительных диагнозов пострадавших — черепно-мозговая травма, стенокардия и гипертонический криз, перелом пальца ноги, разбитая губа.
Утром, когда на площадку привезли стройматериалы, со стороны станции уже стояло полицейское оцепление с одним автозаком ОМОНа. По оценке нашего собеседника, на месте было 30 активистов и около 80 ЧОПовцев. Сотрудники охранного предприятия силой оттесняли протестующих, несколько человек бросили в канаву.
«Стояли в 100 метрах от станции на площадке, подошла толпа чопов и оцепила нас, затем как обычно начали толкать и растаскивать! [Активистку] Сану чопы скинули в канаву на брёвна! Кто-то позвал полицию, они пришли вместе с ОМОНом, никаких действий в нашу защиту не предпринимали, стояли за спинами ЧОПов. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты», – рассказывает одна из участниц потасовки в группе «Поморье — не помойка» (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).
Кроме того, в ходе столкновения задержали двоих – Радика Аднобаева и Алексея Бобрецова. В сопровождении ОМОНа их повезли в отделение полиции, предположительно в Яренск.
Активисты пытались воспрепятствовать разгрузке, ссылаясь на информацию о том, что котласская прокуратура подала иск к РЖД в Мещанский районный суд о признании незаконности разгрузки составов — станция Шиес для этого не предназначена.
По словам протестующих, ОМОН дежурит на станции с 1 мая. Ранее, 25 мая, активисты начали разбирать забор на территории стройки, но на его защиту приехали около 30 сотрудников полиции. Пожилому активисту Игорю Рябчикову, которому хотели вменить мелкое хулиганство за то, что он якобы выбил регистратор у охраны, стало плохо, и его увезла скорая. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, 15 мая правительство Москвы заявило, что подготовка к строительству мусорного полигона, куда планируют свозить отходы из столицы, будет приостановлена 15 июня. С 11 июня добраться до станции Шиес будет сложнее – с 11 июня РЖД не будет продавать билеты до неё на поезд Москва — Воркута.
Справка:
По всей Архангельской области против строительства мусорного полигона в декабре 2018-го, в феврале и апреле 2019-го прошли массовые протесты. Последний митинг, который состоялся 7 апреля в двадцати городах региона, только в Архангельске собрал 10 тысяч человек. С этого же дня в центре города активисты устроили бессрочную акцию протеста. Суд оштрафовал за участие в несанкционированных акциях несколько десятков человек на общую сумму около миллиона рублей. К президенту Владимиру Путину обращались с помощью депутатских запросов, видеоролика и даже баннера во время телемоста с режимного судостроительного завода. На станции Шиес происходили столкновения активистов с полицией и сотрудниками ЧОПов, работающих на компанию «Технопарк». Последняя массовая стычка 11 мая при попытке противников полигона заблокировать вертолётную площадку попала на видео.
О том, что на станции Шиес будет построен полигон, куда в вагонах повезут брикетированный мусор из Москвы, правительство столицы и губернатор области Игорь Орлов объявили осенью 2018 года. Никаких разрешений на строительство фактически нет, но инвесткомиссия северного региона одобрила проект. В интервью «Фонтанке» Орлов заявил, что не намерен отказываться от серьёзных инвестиций в 10,5 млрд рублей и заверил, что пока в Шиесе, где компании «Технопарк» предоставили в аренду 15 гектаров земли до ноября 2019 года, ведутся «изыскательные работы».