«Пежо» приготовиться: Петербургский парусник — крушитель авто ушел из Германии во Францию

Парусник «Мир», приписанный к Петербургу и прославившийся в выходные тараном «Мерседеса» в немецком порту, взял курс на Францию — в Руан. Пользователи соцсетей уже пишут, что «Пежо», «Ситроену» и «Рено» стоит приготовиться.

ЧП с «Миром» произошло вечером 25 мая, около 18:30, в Бремерхафене — городе на северо-западе Германии. Россияне прибыли туда на фестиваль парусных судов Seestadtfest. По данным немецких СМИ, выходящий из порта российский парусник с 240 пассажирами на борту, среди которых были высокопоставленные гости, задел микроавтобус кейтеринговой компании, который чуть не опрокинулся, а затем еще и палатки на берегу. Ущерб оценили в 50 тысяч евро.







ФГУП «Росморпорт», владелец парусника, наоборот, заявил, что ущерб незначительный, его покроет страховка. А виноват во всем капитан немецкого буксира. После отвода носовой части парусника от причала буксирное судно перешло работать с левого борта в районе парадного трапа и струей от винтов подтолкнуло корму «Мира» в сторону причала.