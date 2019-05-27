Это угон. В волейбольном «Зените» рассказали о потонувшей золотой «Ауди» Волкова

Золотым «Ауди» волейболиста «Зенита» Александра Волкова завладели угонщики. Они якобы и завели автомобиль в Петровский пруд. Эту версию водных процедур транспортного средства «Фонтанке» рассказал официальный представитель клуба Владимир Можайцев 27 мая.

Александр Волков узнал о пропаже собственного транспорта из звонка полицейских, которые нашли машину. По словам Можайцева, никаких отверстий от пуль на корпусе автомобиля не заметили, «только стёкла были разбиты».

«Волков не имеет никакого отношения к пропаже автомобиля. Волков жив-здоров, тренируется, поддерживает форму», — отметил собеседник издания.

В клубе не стали отвечать на вопрос, подал ли спортсмен заявление в полицию об угоне.







Накануне утром из Петровского пруда выловили «Ауди Ау», которую волейболист Александр Волков получил за победу на Олимпийских играх в 2012 году в составе сборной страны. Сам спортсмен на связь с журналистами не выходит.