Главный по тендерам. Комитет по госзаказу Петербурга возглавил замглавы Комфина Александр Жемякин

С 27 мая 2019 года на должность председателя комитета по государственному заказу Петербурга назначен Александр Жемякин, ранее занимавший пост заместителя главы комитета финансов. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Прежний руководитель ведомства Дмитрий Сачков был освобожден от должности в марте. Его обязанности исполняла первый зампред Наталия Литвинова.

Ранее сообщалось о планах по объединению комитетов по финансам и госзаказу, но в Смольном отказались от этой идеи из-за противоречия с федеральным законодательством.

В комитете по финансам Александр Жемякин работал с 1999 года. На должности заместителя руководителя он координировал Управление казначейства и Управление по осуществлению финансового контроля в сфере закупок, руководил контрактной службой ведомства, а также участвовал в формировании проектов бюджета Петербурга.





