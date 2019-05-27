Самообучающийся робот приступает к борьбе с пиратами в Рунете

«Медиа-Коммуникационный союз» представил 27 мая работающее на нейросетях программное решение для анализа ссылок с пиратским видео.

«Это самообучающаяся система на нейросетях в части анализа пиратских ссылок. Мы приступаем к бета-тестированию. Мы рассчитываем в течение месяца завершить», – цитирует RNS главу союза Михаила Дёмина.

Принцип действия повторяет иностранные аналоги, когда специальная система позволяет зарегистрированным правообладателям загружать ссылки с пиратским видео в соответствующий реестр. Далее ссылки анализируются при помощи нейросетей и удаляются из выдачи поисковиков, а также из видеохостингов.

«Система устроена таким образом, что большая часть ссылок обрабатывается автоматически», – отметил Дёмин.







В случае, если нейросеть не сможет сама распознать пиратский контент по указанной правообладателем ссылке, страницу вручную проверит модератор, т. е. живой человек.

В ноябре 2018 года крупнейшие российские интернет-компании подписали антипиратский меморандум. Со стороны поисковых систем и владельцев интернет-ресурсов документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и RuTube. От лица правообладателей к меморандуму присоединились «Национальная медиа-группа», «Первый канал», «Газпром-медиа», ВГТРК и «СТС Медиа». Документ предполагает удаление спорного контента в течение шести часов. Администраторы сайтов обязаны проверять реестр с данными о запрещённом контенте каждые пять минут.

Документ должен был быть подписан летом, но документ не устроил компанию «Яндекс». К работе над меморандумом вернулись после того, как Мосгорсуд под угрозой блокировки потребовал, чтобы «Яндекс» удалил из поисковой выдачи сериалы, выпущенные телеканалами холдинга «Газпром-медиа». В итоге «Яндекс» согласился на внесудебную блокировку контента по требованию Роскомнадзора.

В середине апреля 2019 года совет министров ЕС принял директиву по авторскому праву, которая, в частности, вводит обязательную фильтрацию загрузки контента в Сеть.

«Крупные сервисы типа YouTube давно озаботились системами цифрового отпечатка, которые автоматически фильтруют большую часть пиратки (при наличии загруженной правообладателем «эталонной копии»). А например, ВК уже лет пять-шесть кормит правообладателей завтраками о запуске подобной системы у себя, но все время что-то им мешает, – пояснил тогда «Фонтанке» суть идеи гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – Считаю такой подход перспективным и применимым в России».

Предполагается, что российский антипиратский меморандум в дальнейшем может быть легализован в виде федерального закона.