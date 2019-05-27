«Украл денежку, ударил бабушку». В Петербурге блокадница попала в больницу после неравной схватки с налетчиками

В Петербурге под стражу заключен обвиняемый в жестоком избиении 84-летней блокадницы. Эльвира Глазова не сдалась налетчикам и с тяжелыми травмами попала в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 27 мая, Красносельский суд накануне избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Клинова. Он обвиняется в ограблении женщины на улице Пионерстроя. «Мера пресечения избрана по 24 июня 2019 года», – уточнили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», Клинову в день ареста исполнилось 27 лет. Он судим за кражу. Потерпевшей оказалась 84-летняя жительница блокадного Ленинграда Эльвира Глазова, ее имя вписано в Книгу памяти России.

По версии следствия, вечером 22 мая два человека пришли к блокаднице в квартиру, предложили услугу по установке фильтров воды. Женщина согласилась. В комнате на тумбочке лежали деньги. Как вспомнил арестованный Клинов, около 50 – 60 тысяч рублей. Он забрал наличность, но был разоблачен. Глазова не хотела выпускать налетчика из квартиры и была избита.







«Украл денежку, ударил бабушку», – емко описал происходившее на Пионерстроя сам Клинов. Его опрос опубликовало на своем сайте МВД. По утверждению обвиняемого, бил он ладонью. Потерпевшая госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей лица.

Предполагаемый подельник Клинова тоже задержан. По предварительным данным, именно он навел друга на квартиру блокадницы.