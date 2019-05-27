«Приступ белой чиновничьей горячки». Нападение на журналиста стоило главе района в Хакасии членства в «Единой России»

«Единая Россия» вынесла решение по поводу поведения своего члена Сергея Зайцева, который силой ответил на вопрос корреспондента федерального канала о жизни вверенного единороссу района республики в Сибири.

«Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из Партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, а также как секретаря местного отделения «Единой России», – сообщается 27 мая в заявлении политической организации.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал произошедшее «приступом белой чиновничьей горячки», которая последовала за вопросом журналиста. Турчак уверен, что произошедшее – это «неадекватное и неприемлемое поведение».

В «Единой России» заверили, что впредь будут пресекать неподобающие действия своих членов.







Напомним, накануне сообщалось, что журналисты готовили сюжет о погорельцах, которые уже четыре года живут в антисанитарных условиях. Вместо ответов на вопросы Зайцев начал материться, а затем применил и физическую силу. При этом сам глава района еще 23 мая в интервью местному СМИ заявил, что его спровоцировали.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), там также пообещали проверить «информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования «Ширинский район».

В «Единой России», в которой состоит Зайцев, еще 26 мая принесли извинения всему журналистскому сообществу и пообещали, что комиссия по этике примет «соответствующее решение».