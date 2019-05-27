«Добродомику» предъявили новогоднюю гирлянду и мусор. Кафе закрывали по решению хозяйки, но скоро снова откроют

Кафе «Добродомик» на Детской улице Васильевского острова, где бесплатно кормят пенсионеров, временно закрыли по решению владелицы Александры Синяк. Общепиту грозил визит специалистов Роспотребнадзора. Об этом «Фонтанке» рассказала сама Синяк 27 мая.

По её словам, предъявленные изначально претензии по поводу граффити на доме с кафе сняли. За уличные рисунки будет отвечать собственник здания.

Сейчас составлены два административных протокола: за невынесенный пакет с мусором и несогласованную гирлянду, которая украшала вход в столовую, расположенный в арке дома.

«Также я поеду по службам санэпидемстанции и Роспотребнадзора, чтобы выяснить вопрос с посадкой, что они скажут по этому поводу. И возможно, дальше эта точка будет кормить только 300 человек. Внепланово будем что-то делать, чтобы открыть вторую точку на Васильевском острове», — отметила Синяк.







Кафе «Добродомик» 27-летней Александры с ноября 2017 года бесплатно кормит обедами пенсионеров. Летом туда приходят более 200 человек, зимой их число вырастает вдвое.

Основатель кафе «Добродомик» Александра Синяк пожаловалась на закрытие собственного благотворительного кафе 23 мая. По её словам, в учреждение с внезапной проверкой заявились чиновники, которым не понравилось граффити на фасаде здания. В администрации Василеостровского района заявили, что не просили менеджеров прекращать работу заведения, да и штрафовать не собирались. По словам чиновников, якобы «произошел испорченный телефон». За ситуацией начал следить лично врио губернатора Петербурга Александр Беглов.