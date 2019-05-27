Под Петербургом на «Игоре» обрушилась трибуна строящейся гоночной трассы. Пострадали семеро

Семь человек получили травмы на территории строящегося автодрома «Игора-Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области 27 мая. На месте дежурит спасательный вертолёт.

Как сообщили Фонтанке» в комитете по здравоохранению администрации Ленобласти, с территории «Игоры» забрали семерых рабочих, один из них находится в тяжёлом состоянии. Всех госпитализировали, тяжело пострадавшего в Ленинградскую областную клиническую больницу увез вертолет.

«Оперативно отреагировали на информацию, сейчас на месте дежурит вертолёт, если понадобится доставить в больницу других», – уточнили в комитете.







ЧП произошло на строительной площадке комплекса «Игора-Драйв» в 12:25, сообщили в МЧС по Ленобласти. Под завалами из-за обрушения строительных лесов найдены семеро рабочих. Сейчас спасатели продолжают обследование. Визуально других пострадавших под завалами нет.