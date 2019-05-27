В деле о взрыве в Лионе появился второй задержанный. Это школьник

Полиция Франции задержала еще одного человека в рамках расследования взрыва в центре Лиона. Это младший родственник 24-летнего студента, приведшего в действие взрывное устройство. Следствие надеется, что он сможет прояснить его мотивы.

«Арестованы два человека», – подтвердил 27 мая мэр Лиона Жерар Клон в комментарии BFM.

Важным свидетелем, как сообщает, оказался учащийся средней школы Amp?re Lyon. Для его задержания были задействованы сотрудники антитеррористического подразделения полиции.

Сам возможный исполнитель был схвачен утром на Rue du 7e arrondissement после того, как вышел из автобуса. Про него известно, что это 24-летний студент, который изучал компьютерные технологии. Полицейские вышли на его след еще в воскресенье, 26 мая, однако решили задержать подозреваемого, когда он покинет квартиру, опасаясь, что там может быть взрывчатка.







Поймать возможного исполнителя помогли камеры видеонаблюдения, а также показания свидетелей.

Напомним, что взрыв прогремел в 17:40 на перекрестке улиц Виктора Гюго и Сала в Лионе. Бомба, по предварительной информации, была замаскирована под посылку. Ее начинили гвоздями и болтами. Прокуратура республики расценивает взрыв как покушение на преднамеренное убийство. По последним данным, в результате нападения пострадали 13 человек. Россиян среди них нет.