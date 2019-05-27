Смольный убирает свалки с Малой Балканской улицы. С арендаторами двух складских участков расторгают договоры

Комитет имущественных отношений 27 мая сообщил, что намерен расторгнуть арендные договоры по обоим участкам на Малой Балканской улице, где ранее местные жители обнаружили незаконные свалки. 20 апреля врио губернатора Александр Беглов давал месяц на решение проблемы.

Как следует из ответа комитета на запрос депутата Оксаны Дмитриевой, расторгать договоры будут по обоим участкам, находящимся в непосредственной близости от дома № 51 по Малой Балканской. Участки под складские функции арендовали ООО «ТПЦ Сервис» и ООО «Экотюнинг». Однако жители неоднократно жаловались на запах от стихийных свалок на территории, нецелевое использование земли фиксировали и ответственные ведомства, в отношении арендаторов возбуждались административные дела. 20 апреля на встрече с жителями района врио губернатора Александр Беглов дал месяц на то, чтобы решить вопрос.

Между тем уведомление о прекращении договора в апреле было направлено только «ТПЦ Сервис», оно утратит силу спустя три месяца после этого. Причем между участками имеется свободный проезд, а учредителем обеих компаний-арендаторов, как отметила Дмитриева в запросе, является один и тот же человек — Танчев Георги Колев. Он же — основатель компании «Гарант», которая и владеет лицензией на обращение с отходами. В связи с этим комитет имущественных отношений принял решение об отказе от договора и с «Экотюнингом» – соответствующее поручение дано ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».





