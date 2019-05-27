Код ЭПЛ - инновации в ювелирной сфере

«ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества – Код ЭПЛ.

Производство и продажа ювелирных украшений – это технологически сложный, многоступенчатый процесс.

Учитывая постоянное внедрение новых технологий, можно сказать, что накопление опыта и использование зарекомендовавших себя технологий становится залогом успеха.

В связи с этим специалистами компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» было принято решение объединить весь свой опыт в едином стандарте качества – Код ЭПЛ, что позволило выйти на новый уровень, позволяющей ей сертифицировать производство, поставщиков, дизайнеров и всех тех специалистов, которые участвуют в производстве ювелирных украшений.

Жесткие стандарты качества помогают отобрать лучших специалистов, посвятивших свою жизнь выбранному направлению и ставших настоящими профессионалами.

Также Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, так как на каждое изделие, созданное по этому стандарту качества, наносится уникальный зашифрованный код. Ювелирные салоны ЭПЛ можно найти по всей России, от Калининграда до Владивостока, а также в США, Хорватии, Кипре, Казахстане и Киргизии, и специалисты компании позаботились о том, чтобы клиенты компании могли на официальном сайте проверить подлинность купленных украшений, введя этот код в специальном разделе сайта, что позволяет получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

Все это – еще один большой шаг на пути к реализации миссии компании: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»

Ждем Вас в ювелирных салонах ЭПЛ по адресам:

ТЦ «Европолис», Полюстровский проспект, 84А

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 22/2

Приглашаем Вас присоединиться к нам в https://www.instagram.com/epldiamond_spb/