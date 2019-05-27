Коммунальное поздравление Петербургу 2.0. На Зины Портновой забил фонтан в пять этажей

Зрелищная коммунальная авария развлекает горожан теперь уже не в центре, а в Кировском районе Петербурга. Вторая версия «праздничного фонтана» масштабнее и позволяет любоваться без опасений за собственные окна.

Видеозапись проснувшегося гейзера на улице Зины Портновой в час после полудня 27 мая опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Струя воды пробила газон во дворе между домами и хлещет вровень с пятым этажом. Судя по видео, до окон квартир кипяток не достаёт.

Труба, добавившая Кировскому району праздничного вида, находится под управлением «Теплосети Санкт-Петербурга». В компании уточнили, что заявка о гейзере на Зины Портновой, 42, поступила в 11:40. Ремонтные бригады уже локализовали прорыв, горячая вода в квартирах не пропала.

Ещё одна труба «Теплосети» обеспечила коммунальное зрелище в ночь на 27 мая в Адмиралтейском районе. В соцсетях видео прорыва опубликовали в то же время, когда в небо возносились залпы праздничного салюта.





