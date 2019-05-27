«Питер подтвердил свою любовь к Финляндии». День Финляндии в Петербурге посетили 14 тысяч человек

Семейный фестиваль «День Финляндии», который прошёл в Петербурге в минувшую субботу, привлёк в этом году в полтора раза больше посетителей, чем в 2018-м. Об этом 27 мая «Фонтанке» рассказал директор по маркетингу в России туристического представительства Финляндии Visit Finland Сергей Шкуров.

По данным организаторов, территорию «Севкабель Порта», где проходил фестиваль, посетили более 14 тысяч человек. Для сравнения: в 2018-м, когда подобное мероприятие проходило впервые, число желающих увидеть муми-троллей и поучаствовать в развлечениях от финских компаний в пространстве «Ткачи» составило 8,5 тысячи человек, что превзошло ожидания организаторов. Именно поэтому в этом году была выбрана более просторная площадка. Гостей развлекали играми, конкурсами, шоу и лекциями.







«Всё прошло очень хорошо, наши надежды и ожидания оправдались, – говорит Шкуров. – Питер подтвердил свою любовь к Финляндии».

Представитель Visit Finland также отметил, что в планах — повторить фестиваль и на следующий год.