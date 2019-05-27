На строительстве гоночной трассы «Игора-Драйв» произошло обрушение. Пострадали как минимум шесть человек

После ЧП в Приозерском районе на строительстве гоночной трассы «Игора-Драйв» госпитализированы шесть человек. Об этом 27 мая сообщает 47news cо ссылкой на главу комитета по здравоохранению администрации Ленобласти Сергея Вылегжанина.

По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии, вертолет санавиации везет его в Ленинградскую областную клиническую больницу. Еще пятерых везут на машинах.

По данным 47news, обрушение конструкций при строительстве трибун на гоночной трассе «Игора-Драйв» произошло в начале первого часа дня. Глава администрации Приозерского района Александр Соклаков уточнил, что все пострадавшие работали на стройке.





