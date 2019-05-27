«Какая Европа?!» Одесская колония перешла под контроль заключенных. Нацгвардия собирается с духом, чтобы войти

Колония общего режима, расположенная в Одессе, демонстрирует силу национальной гвардии Украины. Согласно выложенному в Сеть видео, осужденные взяли власть в свои руки и не готовы сдаваться без боя.

Как сообщает пресс-служба одесского управления Национальной полиции, в ходе беспорядков 27 мая пострадали четверо сотрудников пенитенциарной системы. Представитель Минюста Наталья Билак уточняет, что бунт вспыхнул во время «планового обыска».

«Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры», – цитирует Dumskaya.net начальника следственного управления областной полиции Сергея Шайхета.

Из выложенного в Сеть ролика следует, что по меньшей мере часть территории Южной колонии общего режима № 51 контролируют заключенные. Они строят баррикады, вооружаются арматурой и другими подручными средствами. На заднем плане по-черному дымит пожарная машина.







Судя по внешнему виду сидельцев, они и до сегодняшнего дня здесь чувствовали себя вольготно: о спецодежде и передвижении строем явно не слышали. Закадровые реплики подсказывают, что главное требование повстанцев — еще большее смягчение режима. В междометиях упоминается Европа, в не самом лестном контексте.

К месту событий стянуты силы национальной гвардии, однако к штурму силовики не готовы. Власти рассчитывают на переговорщиков.

Советник главы нацполиции Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что внутри одного из зданий забаррикадировались около 500 заключенных. Ранее сообщалось о захвате заложников и задержании бунтарей, но эта информация не подтвердилась. Известно только, что рядом с колонией задержаны несколько сочувствующих осужденным.