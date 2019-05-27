Вице-губернатор Николай Линченко оценил детский сад в "Юттери"

ЗАО «Ленстройтрест»

Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Линченко проинспектировала ход строительства детского сада на территории жилого квартала «Юттери», который возводит застройщик «Ленстройтрест» в Колпинском районе.

Детский сад планируется достроить в августе, несмотря на официальный срок ввода объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года. Сегодня готовность социального объекта составляет более 75%,

Экскурсию по площадке провели генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева и директор по строительству компании Артем Орешко. Сейчас на объекте идут фасадные и отделочные работы, благоустройство территории. Завершен монтаж инженерных сетей, ИТП, водомерного узла, системы отопления. По словам Артема Орешко, фасадные работы планируется завершить до конца июня, а внутреннюю отделку – до 10 августа 2019 года.

ЗАО «Ленстройтрест»

– Финский городок «Юттери», как и другие наши проекты, реализуется в рамках бизнес-философии «ЖИВИ», в основе которой создание максимально комфортной среды внутри жилых кварталов, – пояснила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». – Поэтому обеспечение новоселов насыщенной инфраструктурой, включая социальные объекты в шаговой доступности – одна из приоритетных задач для компании. Уверена, что у нас получится сдать объект в эксплуатацию к началу учебного года.

Напомним, дошкольное учреждение в виде сказочного замка рассчитано на 120 воспитанников. В трехэтажном здании площадью 3200 кв. м предполагаются 6 групп для детей разного возраста. Помимо групповых комнат со своими раздевалками, туалетами, спальнями и буфетными зонами, в детском саду расположатся залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрено помещение для колясок и санок. Прогулочная зона будет оснащена теневыми навесами. Для безопасности малышей в здании установят систему видеонаблюдения.

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ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/