Путин откровенно поговорил с патриархом Кириллом про протесты в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и обсудил с ним протесты против постройки храма в Екатеринбурге.

Как заявил 27 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин и Кирилл при встрече «весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным и по самым разным вопросам повестки дня». Но назвал их общение частным обменом мнений, отказавшись предоставить какие-то подробности или итоги обсуждения.

Одновременно митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выразился более радикально и сравнил акции в защиту сквера у Театра драмы в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи и назвал произошедшее в уральской столице «вызовом церкви». При этом главные спонсоры стройки уже поспешили заявить, что подождут, пока власти, РПЦ и жители сами решат, где им нужен храм.

Как рассказывала «Фонтанка», жители Екатеринбурга организовали многотысячные акции протеста против постройки храма святой Екатерины в городском сквере. Им противостояли православные бойцы и ОМОН. В автозаках оказались около сотни активистов. Владимир Путин после этого предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам предложат на рассмотрение площадки в других частях города для размещения храма.





