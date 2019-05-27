На корпоративе «Зенита» в честь чемпионства выступили Тимати и Полина Гагарина

Футбольный клуб «Зенит» отметил чемпионский сезон большой вечеринкой в фешенебельном Buddha-Bar в компании топовых звезд шоу-бизнеса. Вход на корпоратив был исключительно по приглашениям, которые заранее рассылали сине-бело-голубые.

Ведущими мероприятия выступили резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.







Музыкальную часть программы открыл рэпер Тимати. Продолжила Полина Гагарина.

«Футбольный клуб «Зенит», я от всей души поздравляю вас с досрочной сдачей экзамена на пять с плюсом», – с таких слов начала свое выступление Гагарина.

Кроме того, певица оказалась немного растеряна из-за того, что футболисты и другие зрители толпились прямо перед сценой, хотя изначально ей говорили, что слушать ее будут с балкона.

Отметим, что подобные частные выступления обоих артистов оцениваются от 30 до 50 тысяч евро (2 – 3,5 млн рублей) за каждого.

Завершали программу латинская группа Latin Lovers, приглашенная, видимо, специально для аргентинских легионеров «Зенита». Правда, о ней мало что известно.

Напомним, «Зенит» выиграл титул чемпиона России в пятый раз в своей истории, благодаря чему получил чемпионский кубок на вечное хранение. В последнем матче сезона в воскресенье, 26 мая, петербуржцы разгромили у себя дома красноярский «Енисей» 4:1. После этого «Зенит» принял участие в чемпионском параде, по окончании которого как раз и отправился отмечать в Buddha-Bar.