Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил условный срок и амнистию

Первый бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, Сергей Капчук, получил два года условно за махинацию с ведомственным жильем. При этом с учетом амнистии в честь 75-й годовщины Победы он освобожден от исполнения наказания.

Об этом 27 мая сообщает Znak.com. Дело рассмотрел Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», Капчука обвиняли в том, что, по версии следствия, в 1997 году, будучи заместителем представителя губернатора при президенте РФ, он получил 2 млрд неденоминированных рублей на покупку служебной квартиры в Москве. Но эту квартиру он оформил не на представительство Свердловской области, а на свою экс-супругу. Когда Сергей Капчук покинул пост зампреда губернатора, он, по версии следствия, квартиру продал. А деньги присвоил – пополам со своим братом-близнецом Константином. В 2006 году тот был осужден, а Сергей Капчук в 2005-м ударился в бега.

В прениях бизнесмен, живший последние годы в Лондоне, заявил, что не признает себя виновным.



«Я отвергаю обвинение, не признаю ни полностью, ни частично. Наивно полагать, что два 24-летних молодых человека смогли обвести таких зубров, как [управделами губернатора Сергей] Туруновский и [экс-начальник СвЖД Петр] Короткевич. Причастность моя к совершению преступления не была доказана. Да, реализуемая схема взаимозачета (по которой квартиру в бюджет купили на деньги путейцев взамен неуплаченных налогов. — Прим. ред.) […] сейчас может рассматриваться как серая. Но тогда вся экономика, ваша честь, была серая. Но в этой схеме ни о каком хищении речь не шла», — заявил сам Капчук во время прений.







Он также заявлял о сфабрикованности обвинений и называл уголовное преследование его методом борьбы за контроль над Салдинским метзаводом, конкурсным управляющим которого Капчук был в начале нулевых. Представитель РЖД заявил в суде, что Константин Капчук в итоге вернул деньги.

В феврале 2018 года Сергей Капчук, который жил в Лондоне под фамилией Виндзор, дал интервью «Фонтанке». Он рассказал, что занимается там бизнесом и вполне успешен, но хочет восстановить свое доброе имя в России. Поэтому он и откликнулся на предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернуться.