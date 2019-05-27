«Зона взаимодействия с растениями». Смольный определился, на каких условиях отдаст оранжереи Таврического сада инвесторам

Комитет по инвестициям Петербурга опубликовал проект концессионного соглашения по реконструкции оранжерей Таврического сада. Как следует из документа, новое общественное пространство должно появиться в Северной столице к 2025 году.

Само концессионное соглашение, по которому бизнесу предоставят четыре тепличных комплекса суммарной площадью 13 тыс. кв. м, будет заключено на 35 лет. Инвестор должен будет вложить в проект не менее 700 млн, но не более 1,7 млрд рублей. При этом, если после экспертизы стоимость проекта вырастет более чем на 5%, концессионер имеет право выйти из проекта.

В соответствии с соглашением, все теплицы разделят на четыре зоны. В первых трех будут размещаться оранжереи. Они должны быть пригодны для круглогодичного выращивания в них растений, а также должны обеспечивать возможность осмотра их посетителями. При этом не имеет значения, где будут размещаться растения: на полу, подвешены под потолком или в ином месте. В четвертой будут находиться административные и технические помещения.

Кафе и рестораны будут размещаться прямо в оранжереях и обеспечивать комфортный отдых посетителей. Площадь общепита не прописана. При этом указывается, что пространство, занятое столами и стульями заведений, «к помещению кафе и ресторана и т. п. не относится, а является пространством (помещением) с функцией оранжереи».







Концессионное соглашение также допускает размещение торговых лавок – «сувенирных, флористических и иных, коррелирующих с основными видами деятельности».

В проекте концессионного соглашения указан конкретный инвестор – «ТатПроект», входящий в холдинг Ginza Project, однако публикация документа открывает возможность другим компаниям посоревноваться за право на реконструкцию оранжерей. На то, чтобы подать альтернативные предложения, у конкурентов есть 45 дней. Ранее сообщалось об интересе компаний «Тандем Истейт» и структур Газпрома.