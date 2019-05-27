«Русские идут». На выборах в Европарламент победили правые, которых считают союзниками России

Во Франции и Италии лидерами выборов в Европарламент стали правые и евроскептики, которых в СМИ часто называют союзниками России. Как стало известно 27 мая, от Латвии в главный законодательный и представительный орган ЕС избрали отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова и «Русский союз».

Партия бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен «Национальное объединение» (раньше называлась «Национальный фронт») набрала 23,31% голосов на выборах, оставив позади президентскую политическую силу «Вперед, республика».

Социал-либералы, которых возглавляет президент Эммануэль Макрон, довольствуются только 22,41% голосов. На третьем месте набирающие популярность «зеленые» из объединения «Экология Европы — зеленые», получившие 13,47%. Об этом сообщает МВД Франции.

«Это победа для народа [Франции], который с честью и достоинством вернул власть себе» – так свой результат прокомментировала Марин Ле Пен во время выступления перед сторонниками.







В этот раз явка составила более 50%, хотя в прошлый избирательный цикл, в 2014-м, этот показатель едва перевалил за 42%. Французские СМИ пишут о том, что это вызвано протестами «желтых жилетов».

В Италии правая «Лига» набрала 34,3% голосов, обойдя ближайшего преследователя из левоцентристской «Демократической партии» почти на 12%. Этой информацией на своей странице в Facebook поспешил поделиться лидер итальянских правых — вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини.

Для «Лиги» нынешний результат — это успех, так как в прошлом созыве у них было всего пять мест, а в 2019-м они смогут рассчитывать на 73 портфеля от Италии плюс еще три после выхода Великобритании из союза.

Главными проигравшими на итальянских выборах стали демократы, которые были триумфаторами прошлого избирательного цикла с 40%. Сейчас они едва опережают идущее третьим «Движение пяти звезд», которое исповедует идеи евроскептицизма.

В Латвии первой стала правоцентристская партия «Единство», которую поддержали 26,24%. Социал-демократическое «Согласие», председателем которого остается бывший мэр Риги Нил Ушаков, оказалось на второй строчке с 17,45%. Эта политическая сила сможет рассчитывать на два места в Европарламенте, одно из которых достанется Ушакову.

«Это поддержка в самое трудное для политической партии время, когда ряд крупнейших государственных СМИ и государственных структур развязали политическую войну за счёт принятых националистами политических резолюций», – написал политик в своем Facebook.

Левоцентристский «Русский союз Латвии» набрал 6,24%, что конвертируется в одно место в главном законодательном органе ЕС. В своем Facebook партия заявила, что их представителем станет Татьяна Жданок, для которой работа в Брюсселе не станет чем-то новым — она была первым русским евродепутатом в 2004 году.