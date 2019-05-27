В России сдают первые ЕГЭ. Рособрнадзор утечек и сбоев не зафиксировал

Основной этап сдачи Единых государственных экзаменов в России стартовал без утечек материалов. Об этом 27 мая сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, перепроверяем и видим, что они фальшивые», – цитирует Кравцова «Интерфакс».

По словам чиновника, всю информацию о сайтах со сливами Рособрнадзор передаёт в правоохранительные органы, и с каждым годом число утечек сокращается. В этот раз предэкзаменационный мониторинг нарушителей не показал вовсе.

Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Открыли его выпускники, выбравшие в качестве профильных предметов литературу и географию. Первый предмет сдают 54 тысячи человек, второй пользуется меньшим спросом – его выбрали 24 тысячи учащихся.







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