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Город
27.05.2019 12:51
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На севере ЗСД временно закроют одну полосу на пункте оплаты. Она больше не будет универсальной

Как сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы», с 27 по 31 мая будут вестись работы на пятой полосе справа на пункте взимания платы основного хода Северного участка ЗСД, после заезда с севера кольцевой автодороги в южном направлении. Ранее она была универсальной, то есть там принимались все виды оплаты, а проезд осуществлялся с обязательной остановкой. Теперь же ее переоборудуют в режим быстрой транспондерной (Fast Lane).

На время работ движение по полосе перекроют. Ограничения будут действовать с 12:00 27 мая до 6:00 31 мая. С 6:00 пятницы, 31-го, полоса начнет работать в режиме Fast Lane. Внести плату на ней можно будет только с помощью транспондеров, а проезд будет осуществляться без остановки со скоростью до 30 км/ч.

«Увеличение количества быстрых транспондерных полос необходимо для дальнейшего увеличения пропускной способности одного из востребованных пунктов оплаты Западного скоростного диаметра», – отмечают в «Магистрали Северной столицы», подчеркнув, что пропускная способность Fast Lane до 8 раз выше, чем универсальной. Водителям рекомендуют переходить на транспондеры, приобрести их можно в Центре обслуживания оператора ЗСД на Планерной улице, 18, корпус 2.



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