Мат матом вышибают. Болельщик «Зенита» объяснил суть бранного баннера против клубного канала «Z+»

В Петербурге за нецензурный сорокаметровый баннер на стадионе «Зенита» оштрафован один болельщик. Евгений Лаптев заплатит 3000 рублей за следование клубной моде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 мая, Лаптев признан виновным в нарушении правил поведения зрителей на массовых мероприятиях. Болельщик сочтен крайним в растягивании на фанатском секторе баннера с оскорблением руководителя канала Z+ Игоря Порошина.

«Суд назначил наказание в виде штрафа 3000 рублей», – уточняет пресс-служба.

На Лаптева полиция Петроградского района составила протокол по статье 20.31 КоАП. Поводом стал товарищеский матч «Зенита» с «Аустрией» 23 марта. Болельщики растянули сорокаметровый плакат «на языке Z+».







В суде Лаптев получил возможность развить баннерную мысль. По его словам, нецензурная лексика использована по аналогии со стилистикой Порошина и самого канала «Z+», на котором брани тоже хватало.

Первый эфир клубного канала состоялся в день матча «Спартак» – «Зенит» в марте 2019 года. Он привел к иску продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к клубу за то, что в режиме онлайн гостем студии Сергеем Шнуровым было допущено сравнение Москвы с вагиной. Обилие мата вызвало изжогу у простых болельщиков и вип-персон, но президент «Зенита» Александр Медведев не увидел причин закрывать канал.