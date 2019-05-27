От Финляндии больше всех мест в Европарламенте получила правоцентристская «Национальная коалиция», мандатом больше стало у «Зелёных»

По итогам выборов в Европарламент, которые прошли 23 – 26 мая, от Финляндии были избраны 13 депутатов. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая.

Расклад сил по сравнению с предыдущими выборами практически не изменился. Большинство голосов получила буржуазная правоцентристская партия «Национальная коалиция» (20,8%, 3-я по численности в парламенте Финляндии). Её представители займут три места. «Зелёным» удалось вырвать один мандат у «Центра», который потерял поддержку в Суоми после роспуска правительства в марте. Таким образом, по два места в Европарламенте – у «Зелёных» (16%), социал-демократов (14,6%, лидеры внутренних парламентских выборов), «Истинных финнов» (13,8%), «Центра» (13,5%). Также по одному кандидату прошло от «Союза левых сил» (6,9%) и «Шведской народной партии» (6,3%).

В целом, согласно предварительным результатам выборов, большинство в Европарламенте получили право- и левоцентристские блоки. Христианско-демократический блок «Европейская народная партия» (лидер крупнейшей партии ЕНП – Христианско-демократического союза Германии – Ангела Меркель) получила 24,2% голосов, его союзники из «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» – 19,6%. Это 182 и 147 мандатов соответственно (из 751). Однако большинство они не набрали, поэтому для формирования правящей коалиции им придётся искать союзников. Н атретьем месте – «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), объединившийся с движением президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше» (14,5%). Им досталось на данный момент 109 мест (в 2014 году у ALDE было 68 мандатов).

Большой рывок сделали «Зелёные», увеличив своё присутствие с 52 до 769 мест (9,2%). Набрали голосов в сравнении с предыдущими выборами альянсы евроскептиков и националистов – «Европа за свободу и прямую демократию» (59 мест) и «Европа наций и свобод» (58 мест).

Явка выросла по сравнению с предыдущим голосованием (2014) с 43% до 50,5%.





