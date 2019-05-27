Автомобиль у клиники «внимательной медицины» на Ильюшина признали невзрывоопасным

Бдительность, проявленная охраной медцентра в Приморском районе Петербурга 27 мая, оказалась чрезмерной. Бомбы под машиной не нашли.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, информация о якобы заминированном автомобиле на улице Ильюшина, 4/1, рядом с одной из клиник сети «Скандинавия» не подтвердилась. Ничего опасного рядом с Renault Sandero не было. По наблюдениям очевидцев, в начале двенадцатого проверка уже закончилась.

Помощи экстренных служб из «Скандинавии», позиционирующей себя как клиника внимательной медицины, запросили из-за подозрительных манипуляций, замеченных охраной. Под припаркованный Renault подложили нечто, якобы похожее на бомбу.





