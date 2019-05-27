В РПЦ сравнили протесты против храма в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи. Миллиардеры-инвесторы умыли руки

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил акции в защиту сквера у Театра драмы в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи.

— Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как сто лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, — сказал архипастырь, отметив, что убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа, цитирует его 27 мая портал E1.RU.

Он также заявил, что «русский народ не поддастся на эти вызовы сегодняшнего времени и останется единым народом, базисом которого является святая православная вера и Русская православная церковь».

Металлургические холдинги УГМК и РМК, которые являются одними из соучредителей Фонда святой Екатерины и выступают основными инвесторами строительства одноименного храма в Екатеринбурге также выступили с заявлением, переложив всю ответственность за происходящее на власти и церковь.







«Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии, – заявили в компаниях 27 мая. – УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех».

Как рассказывала «Фонтанка», целую неделю тысячи жителей Екатеринбурга приходили в сквер у Театра драмы в знак протеста против постройки там храма святой Екатерины и каждый раз сталкивались со все большим сопротивлением силовиков. Если в первую ночь стройплощадку охраняли лишь православные бойцы, то на второй день прибыл ОМОН, который задержал больше 20 человек. А на третий день в автозаках оказались еще 70 человек. Общее число задержанных стремится к сотне, и каждый третий из них получил срок, от 2 до 15 суток ареста.

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Екатеринбурге 16 мая и предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. ВЦИОМ посчитал, что против храма в Екатеринбурге выступают только 18% жителей, но три четверти против храма в сквере. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам предложат на рассмотрение площадки в других частях города для размещения храма.