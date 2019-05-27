Устроивший взрыв в Лионе мужчина задержан. За что пострадали 13 человек, он пока не объяснил

Полиция Франции задержала 24-летнего молодого человека, который подозревается в том, что он привел в действие взрывное устройство в центре Лиона 24 мая.

«Подозреваемый только что был арестован. Я приветствую мобилизацию антитеррористического подразделения SDAT, полиции Лиона и парижской прокуратуры. Их работа имела решающее значение», – сообщил 27 мая глава МВД Кристоф Кастанер в своем твиттере.

Французские СМИ уточняют, что подозреваемому 24 года. В момент задержания он находился в Лионе. Его мотивы еще предстоит выяснить следствию.

Напомним, что взрыв прогремел в 17:40 на перекрестке улиц Виктора Гюго и Сала в Лионе. Бомба, по предварительной информации, была замаскирована под посылку. Ее начинили гвоздями и болтами. Прокуратура республики расценивает взрыв как покушение на преднамеренное убийство. По последним данным, в результате нападения пострадали 13 человек. Россиян среди них нет.





