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Бизнес-трибуна
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27.05.2019 11:48
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Банк «Санкт-Петербург» выдаст 120 млн. долларов на поддержку экспорта ГК "Содружество"

Банк «Санкт-Петербург» в течение 2019 года выдаст ГК «Содружество» кредит в размере 120 млн. долларов на 18 месяцев. Сделка проходит при государственной поддержке - кредит обеспечен страхованием ЭКСАР в размере 90% от суммы кредита, а также субсидиями Российского Экспортного Центра в рамках госпрограммы поддержки несырьевого экспорта.

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 120 млн. долларов на поддержку экспорта ГК "Содружество"

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ГК «Содружество» – агропромышленная группа, основанная в 1994 году, является крупным переработчиком семян масличных культур в странах СНГ и Европы. По объемам продаж компания является одним из основных экспортеров в страны Северной, Центральной, Восточной Европы, а также Юго-Восточной Азии, Африки и Среднего Востока.

 «Мы уверены, что новая кредитная линия в объеме порядка 8 млрд. рублей позволит компании, выпускающей конкурентоспособную продукцию для мировых рынков, продолжить успешное развитие на международной арене", – говорит Вячеслав Ермолин, вице-президент Банка «Санкт-Петербург».

Сотрудничество с ГК «Содружество» – еще один пример сложной многосторонней работы Банка «Санкт-Петербург» с игроками международного уровня в рамках поддержки ВЭД.

 «ГК «Содружество» стала одной из первых российских компаний-экспортеров, воспользовавшихся кредитно-страховой поддержкой ЭКСАРа. Как пояснил директор ООО Управляющая компания «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков, еще в 2015 году был застрахован кредит на 150 млн долларов для оплаты экспортных поставок. 

– Мы рады, что банком-кредитором по сегодняшнему проекту является Банк «Санкт-Петербург», наш надежный партнер с 2012 года, – говорит Шендерюк-Жидков. – ГК «Содружество», в том числе, благодаря подобным инструментам из года в год наращивает  экспорт, и в 2018 году компания экспортировала продукции почти на 1,2 млрд. долларов. Наши товары сертифицированы на всех ведущих рынках, и нас отличает неизменно высокое качество и возможность поставки товара точно в срок по всему миру. Уверены, что с развитием поддержки со стороны РЭЦ и расширением взаимоотношений с Банком «Санкт-Петербург» вклад ГК «Содружество» в достижение стратегических показателей по экспорту продукции АПК России станет еще более весомым».

С помощью кредитных средств банка ГК "Содружество" открывает новые рынки. Так, в прошлом году продажи товаров компании начались в 20 новых странах и на сегодняшний день география экспорта охватывает уже более чем 50 стран.

 «Мы намерены увеличивать поддержку АПК, и сотрудничество с ГК «Содружество» – одной из крупнейших компаний отрасли – станет важным шагом в этом направлении говорит генеральный директор Российского экспортного Центра Андрей Слепнев. – В ближайшие годы усилия РЭЦ в аграрной сфере будут направлены на содействие федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», фокус – на наиболее перспективных рынках Китая, Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Уже в текущем году в отрасли должен быть запущен механизм соглашений о повышении конкурентоспособности, который, как планируется, обеспечит наиболее динамично развивающимся организациям АПК доступ к широкой линейке инструментов поддержки».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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