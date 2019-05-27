Лесной пожар на 600 гектаров вызвал один пастух. В МВД нашли виновного в возгорании в Забайкалье

Полиция задержала 43-летнего пастуха в Забайкальском крае, который, по версии следствия, не уследил за костром и вызвал лесной пожар. Об этом 27 мая пишет Znak.com.

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина уже сознался в содеянном. Пожар произошел в районе села Урлук, его площадь составила 600 гектаров. По версии следствия, пастух готовил еду на костре, а когда не уследил за огнем, то потушить возгорание самостоятельно не смог. При этом он никому не сообщил о ЧП. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, лесные пожары прошли по Забайкальскому краю в апреле. Их общая площадь составляла 20 тыс. гектаров. Ущерб агропромышленному комплексу оценили в 822 млн рублей. Было уничтожено более 100 домов, имущества лишились около 400 человек. Президент России Владимир Путин говорил, что ликвидация последствий пожаров в Забайкалье является важнейшей государственной задачей.





