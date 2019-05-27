Контракты по-родственному. Генпрокуратура хочет «раскулачить» экс-мэра Владивостока на 3,2 млрд

Генеральная прокуратура РФ собирается через суд взыскать 3,2 млрд рублей с бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, осуждённого за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

Как сообщает пресс-служба ведомства 27 мая, основанием для иска послужили факты картельного сговора при заключении контрактов. Стройматериалы для муниципальных нужд Пушкарёв и подведомственное учреждение «Дороги Владивостока» закупали у группы компаний брата градоначальника «Востокцемент».

«О возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарёв установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли», – заявили в Генпрокуратуре, отметив, что бывший мэр за своё содействие получил 75 млн рублей.

Как установил Арбитражный суд Приморского края, в результате картельного сговора заключено не менее 90 контрактов. Полученная по ним прибыль составила как раз 3,2 млрд рублей. Все они подлежат взысканию в доход государства. Вместе с Пушкарёвым соответчиками по иску проходят восемь человек.







9 апреля Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиарда. Также в колонию определены брат экс-мэра Андрей Пушкарёв и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Приговор в силу ещё не вступил.