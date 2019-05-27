ВЦИОМ: Россияне довольны положением страны на мировой арене, но треть продолжает грезить мечтой о супердержаве

Большинство россиян довольны положением страны на мировой арене. Но треть грезят о возвращении РФ статуса супердержавы. Таковы итоги опроса ВЦИОМ, представленные 27 мая.

72% респондентов заявили социологам, что положительно оценивают роль России на мировой арене. Противоположной точки зрения придерживаются 19%. Причем доля скептиков выше среди сторонников непарламентских партий (31%) и жалующихся на свое материальное положение граждан (26%).

Если говорить о глобальной цели страны, то 45% видят ее в превращении России в одну из 10 – 15 наиболее преуспевающих стран мира. Еще 34% не теряют мечты, что РФ вернет себе статус супердержавы.

Социологи отмечают: если ранее «членство в клубе» ведущих стран, по мнению россиян, могло быть обеспечено за счет развитой экономики (пять лет назад об этом говорили 52%) и сильной армии (42%), то сегодня значимость этих факторов существенно снизилась (до 33% и 19% соответственно). В основном граждане ставят на первое место высокий уровень благосостояния граждан (43% в 2019-м – с 25% в 2014 году).





