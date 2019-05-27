Google инвестирует 600 млн евро в новый дата-центр в финской Хамине

Новый дата-центр Google стоимостью 600 млн евро будет построен на территории бывшего целлюлозного завода в Хамине. Об этом 27 мая сообщается в пресс-релизе компании.

Новый объект увеличит общий объём вложений корпорации в Финляндию до 1,4 млрд евро. По словам мэра Хамины Ханну Мухонена, это самая большая инвестиция за всю историю города.

У Google уже есть один дата-центр в Хамине. В 2009 году компания приобрела бывшую бумажную фабрику Summa у лесопромышленной компании Stora Enso и в 2011-м открыла центр обработки данных. Он работает исключительно за счёт возобновляемой энергии. В прошлом году Google подписал три новых контракта на поставку энергии с тремя финскими ветропарками общей мощностью 190 мегаватт. По словам директора Google в Финляндии Антти Ярвинена, дата-центр компании дал 1600 рабочих мест и принёс в бюджет государства 660 млн евро.







В Финляндии также работает дата-центр «Яндекса». Он находится в Мянтсяля недалеко от Хельсинки. Выделяемое им тепло обогревает 5 тысяч домов.

Свой дата-центр в столичном регионе Суоми в 2018 году открыл и немецкий поставщик услуг веб-хостинга Hetzner.