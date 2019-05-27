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Происшествия
27.05.2019 11:42
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Виноваты немцы: Владелец петербургского парусника «Мир» объяснил, почему он протаранил микроавтобус

ФГУП «Росморпорт», владелец парусника «Мир», приписанного к Санкт-Петербургу, объяснил, почему учебное судно кормой снесло автомобиль и палатку в Германии.

В пресс-службе предприятия 27 мая сообщили «Фонтанке», что парусник «Мир» находился в порту Бремерхафена на праздновании городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая 2019-го.

«Вечером 25 мая во время отхода от причала для совершения однодневного выхода в море с гостями праздника произошел навал кормовым подзором правого борта фрегата на причал. Основной причиной инцидента явились ошибочные действия капитана буксирного судна, обеспечивающего отход ПУС «Мир». После отвода носовой части парусника от причала буксирное судно перешло работать с левого борта в районе парадного трапа и тем самым струей от винтов подтолкнуло корму парусника в сторону причала», – заявили в «Росморпорте».

Там оценили ущерб «Миру» как незначительный: повреждение лакокрасочного покрытия длиной около 3,5 метра, до 1,9 метра выше ватерлинии. Вопрос с немецкой стороной будет урегулирован в рамках договора страхования.



Немецкие СМИ ранее оценили ущерб на берегу в 50 тысяч евро. И сообщили, что российский парусник вывозил высокопоставленных гостей на салют в акваторию.


© Фонтанка.Ру

Справка:

«Мир» построен на верфи Гданьска в 1987 году. Длина судна 109,6 метра, осадка 6,6 метра, общая площадь парусов 2771 кв. м, высота средней мачты — 49,5 метра. Вмещает до 200 человек. Считается самым быстрым парусником в мире. Официально зарегистрированная максимальная скорость под парусами — 21 узел (38,9 км/ч). В 2008 году он проходил по Неве под алыми парусами, став самым большим среди «артистов», игравших роль «корабля надежды и любви» для выпускников.

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