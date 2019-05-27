В регламент добавили конкуренции. Комитет по печати устранил замечания УФАС по поводу согласования рекламных конструкций

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ выполнил условия предупреждения, выданного ранее петербургским УФАС. Как сообщили в пресс-службе ведомства 27 мая, чиновники исключили из своего регламента по согласованию рекламных конструкций формулировку, которая, по мнению антимонопольщиков, могла привести к ограничению конкуренции.

Поводом для расследования стали обращения предпринимателей ИП Тарановой, ООО «Монолит», ООО «АмРест». Подведомственное комитету ГКУ «Городская реклама и информация» отказало им в приеме документов из-за несоответствия содержания требованиям законодательства. Решение было принято на основании действующего административного регламента, утвержденного комитетом. Но содержание документов фактически не рассматривалось.

По мнению УФАС, такое положение регламента может создать препятствия хозсубъектам при получении ими государственной услуги, а значит, помешать вести деятельность на рынке наружной рекламы (признаки нарушения п. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции).





