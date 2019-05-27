Участники «БДСМ-флешмоба» в школе Владивостока извинились перед учителями

Выпускники владивостокской школы №74, которые за день до последнего звонка устроили «БДСМ-флешмоб» в полицейской форме, извинились перед учителями, сообщила директор учебного заведения Галина Пугина.

«Выпускники извинились передо мной, перед преподавателями. Конечно, я их простила. Они сказали, что осознали, что не ожидали такой реакции. Главное, чтобы они осознали, что подвели школу и педагогов», — передает слова Пугиной 27 мая «Медиазона».

Директор настаивает, что теперь самое главное – не мешать одиннадцатиклассникам сдавать экзамены. ЕГЭ в России начинается с сегодняшнего дня.

Ранее стало известно, что родителей одной из владивостокских школьниц, которая пришла на «БДСМ-флешмоб» в полицейской форме, ждет штраф - за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия.







Напомним, накануне последнего звонка выпускники 11-го класса 74-й школы решили вместо привычной школьной формы надеть полицейскую форму, ковбойские костюмы, маски зайчиков, заклеить соски, а вместо колокольчика взяли в руки дымовые шашки. Флешмоб начался на крыльце школы, переместившись в актовый зал. Директор школы уже написала заявление об увольнении, однако пока продолжает работать.