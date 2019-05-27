«РосСтройИнвест» готовит детский сад в Московском районе к передаче городу

ГК «РосСтройИнвест»

Детский сад на 50 мест, который ГК «РосСтройИнвест» ввела в эксплуатацию в марте 2019 года вместе с ЖК «Кремлевские звезды», готовится к передаче на муниципальный баланс.

Новый детский сад, расположенный на ул. Типанова, представляет собой двухэтажное здание общей площадью 1,9 тыс.кв.м., построенное в рамках проекта жилого комплекса бизнес-класса «Кремлёвские звёзды». «РосСтройИнвест» полностью осуществил проектирование, строительство и отделку помещений. Также компания укомплектовала садик необходимым монтируемым оборудованием в кухонных зонах, прачечных, санузлах и т.д. Сейчас заканчиваются работы по благоустройству прилегающей территории, высадке деревьев и кустарников, устройству газонов и дорожного покрытия.

Напомним, что жилая часть проекта «Кремлевские звезды» – это 27-этажный комплекс бизнес-класса, рассчитанный на 403 квартиры, построенный ГК «РосСтройИнвест» на улице Типанова. Архитектурное решение здания выполнено в стиле в стиле ар-деко и вдохновлено «сталинским ампиром», столь характерным для Московского района. Проектом также предусмотрен отапливаемый подземный паркинг и закрытый внутренний двор с зонами отдыха детей и взрослых. В специально выделенном трёхэтажном корпусе разместились коммерческие помещения, где будут ресторан, аптека, продуктовый супермаркет, магазин товаров для дома, салон красоты, пекарни и другая торгово-бытовая инфраструктура.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Кремлевские звезды" - застройщик ООО "БалтИнвестСтрой", разрешение на строительство №78-011-0265-2015 от 03 июля 2015 года, проектная декларация на сайте http://rsti.ru/