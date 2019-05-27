Как до Китая пешком. Самолет в Пекин, который запросил аварийную посадку, до сих пор не смог вылететь из Петербурга

Рейс HU 7966 китайской авиакомпании Hainan Airlines, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Пекин еще 26 мая, более 20 часов провел в аэропорту Пулково. Надежда на счастливый конец у этой истории все-таки есть, так как «самолет все равно полетит».

«Механическая поломка» – так 27 мая «Фонтанке» причину задержки Airbus A330 объяснили в московском представительстве авиаперевозчика, отказавшись вдаваться в детали.

В компании заверили, что вылет все-таки состоится в 16.30. На вопрос о том, произойдет ли замена лайнера, ответ был неоднозначным, хотя обнадеживающим: «Самолет все равно полетит». Согласно сервису flightradar, рейс будет выполнять Airbus A330.

В Пулково «Фонтанке» подтвердили, что время вылета, действительно, назначено. «Борт, прибывший вчера, сейчас в аэропорту. <...> Пассажиры размещены в гостинице», – отметили в пресс-службе.







Напомним, что вчера, 26 мая, у самолета Hainan Airlines отказал один из двигателей. После запроса экстренной посадки лайнер Airbus A330 встречали все экстренные службы аэропорта Пулково. Посадка прошла штатно. Обратно он собирался вылететь в 20.30, однако чуть позже рейс перенесли на утро. Утром китайский самолет никуда не полетел.