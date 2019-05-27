Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы района в Хакасии на журналиста. Чиновника заодно проверят и на коррупцию

Следственный комитет по Хакасии возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева. Об этом 27 мая сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 22 мая Зайцев атаковал съемочную группу программы «Вести. Дежурная часть».

«В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», – описывают следователи ход конфликта.

Напомним, накануне сообщалось, что журналисты готовили сюжет о погорельцах, которые уже четыре года живут в антисанитарных условиях. Вместо ответов на вопросы Зайцев начал материться, а затем применил и физическую силу. При этом сам глава района еще 23 мая в интервью местному СМИ заявил, что его спровоцировали.







Отметим, в СК теперь пообещали проверить не только инцидент со съемочной группой, но и «информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования "Ширинский район"».

В «Единой России», в которой состоит Зайцев, еще 26 мая принесли извинения всему журналистскому сообществу и пообещали, что комиссия по этике примет «соответствующее решение».