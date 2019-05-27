Житель Петербурга прыгнул с четвертого этажа, спасаясь от вымогателей. Его побитой физиономией пугали жену по видеозвонку в Турцию

Сообщение из Северной столицы пришло в тёплые турецкие края. На экране телефона жена увидела избитого мужа. Её экстренной мерой стал звонок подруге в Россию. Но мужчине удалось самому спастись – правда, для этого пришлось рискнуть своим здоровьем.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне отдых дамы в Турции потревожили плохие новости. По видеозвонку с ней связались неизвестные, в кадре фигурировал 32-летний супруг. Уроженец Узбекистана сидел на заднем сиденье машины без одежды, на теле были заметны следы побоев. Сопровождали избитого четверо незнакомцев. По их словам, пленник задолжал им 1600 долларов США.

Когда сеанс связи завершился, женщина рассказала о нём подруге, проживающей в Сланцевском районе Ленобласти, объяснив, что муж работает водителем в «Яндекс.Такси», снимает квартиру недалеко от станции метро «Пионерская», и попросила обратиться полицию. Судьба близкого мужчины, похоже, её не слишком взволновала. В Россию супруга вернуться до января 2020 года не сможет.

Но мужчине удалось самому себя спасти. Он сумел выпрыгнуть из квартиры на четвёртом этаже 53-го дома по Ленинскому проспекту, где его удерживали последние сутки. Прыжок наблюдали очевидцы, которые и обратились в полицию. Беглеца с переломами пяточных костей в состоянии средней тяжести госпитализировали.





