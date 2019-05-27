Хакеры украли 520 тысяч евро, отправленные «Боке Хуниорс» за переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»

Родной клуб бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса «Бока Хуниорс» не дождался положенных ему за трансфер футболиста 520 тысяч евро. Как сообщает Infobae в понедельник, 27 мая, электронный перевод перехватили хакеры и отправили всю сумму на счёт в Мексике.

В связи с этим в Аргентине началось расследование. Следователи конфисковали компьютеры сотрудников «Бока Хуниорс», которые были привлечены к переписке с «ПСЖ».

Напомним, «Зенит» продал Паредеса в «ПСЖ» зимой 2019 года за 47 млн евро. При продаже футболиста клуб может включить в трансферное соглашение пункт, при котором получит процент за последующую перепродажу игрока.





