У частной клиники на Ильюшина взрывотехников ждёт «заминированный» автомобиль

Подозрительную машину проверяют полицейские в Приморском районе Петербурга утром 27 мая. Сомнительные манипуляции были замечены персоналом «клиники внимательной медицины».







Об оцеплении рядом с клиникой «Скандинавия» на улице Ильюшина, 4/1, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили очевидцы. По их словам, экстренные службы вызвали к Renault Sandero, припаркованному рядом с медучреждением. Поводом для тревоги стал предмет, который подложили под днище автомобиля. На странную операцию обратила внимание охрана медучреждения, которое позиционирует себя как «клиника внимательной медицины».

Предмет якобы по виду напоминает бомбу. Полицейские уже прибыли на место. В Росгвардию по Петербургу и области заявка с Ильюшина пока не поступала.