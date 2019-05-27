«Тиида» на Мебельной во время парковки переехала своего водителя и подбила ещё несколько машин

Удивительны обстоятельства массовой аварии, произошедшей в Приморском районе Санкт-Петербурга незадолго до полуночи. К сожалению, не обошлось без травм, и серьёзных.

Как сообщает 27 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Приморскому району, 26 мая около 23:10 на Мебельной улице, во дворе дома 45, корпус 1, водитель автомобиля Nissan Tiida парковался задним ходом. Открыв дверь, водитель потерял равновесие и упал под свой автомобиль, который продолжил движение и совершил наезд на человека. Повреждения получили ещё три машины.

Водитель этот – 47-летняя женщина, гражданка Белоруссии. В тяжёлом состоянии её доставили в Елизаветинскую больницу.





