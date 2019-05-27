Под Петербургом задержан пенсионер, стрелявший из двустволки по собакам

В Приозерском районе Ленобласти, неподалеку от базы отдыха «Розовая дача», задержан пенсионер, который застрелил трех собак из охотничьего ружья. Об этом 27 мая сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области.

Напомним, накануне сообщалось о том, что неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по собакам. По уточнённой информации, стрелял 59-летний пенсионер. У него изъяли охотничье двуствольное ружье. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





